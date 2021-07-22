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Парламент Карелии: Для приобретения новых видеокамер в рамках программы «Безопасный город» предусмотрено 5 млн рублей

Новости. Общество
12:36, 28 Июля 2021
фото: © Законодательное Собрание РК

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28 июля на внеочередном заседании карельского парламента депутаты приняли в первом и втором окончательном чтении изменения в региональный бюджет.

Наряду с выделением средств на борьбу с лесными пожарами парламентарии предусмотрели 5 млн рублей на приобретение видеокамер для аппаратного комплекса «Безопасный город».

Напомним, реализация программы «Безопасный город» началась в Карелии с 2012 года. Программа направлена на профилактику различных правонарушений, а также на защиту жителей республики от чрезвычайных ситуаций. Сейчас новые средства связи имеют все необходимые современные технические характеристики и позволяют подразделениям МВД Карелии оперативно узнавать о возникающих правонарушениях и реагировать на них.

«Сегодня, когда многие сферы жизни уже не могут полноценно функционировать без цифровых технологий, актуальным является развитие программы „Безопасный город“. За 9 лет работы она доказала свою эффективность. Современные камеры приносят пользу и в условиях ЧС, так как оборудование в режиме реального времени передает сведения специалистам МВД, Госкомитету и управлению», — прокомментировал Заместитель председателя Комитета по законности и правопорядку Валерий Шоттуев.

Сейчас в Карелии установлено более 250 средств оперативной связи.

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