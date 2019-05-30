Для решения квартирного вопроса всех детей-сирот в Карелии нужен один миллиард рублей
Новости по теме
Детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев заявил, что для обеспечения квартирами всех официально нуждающихся детей-сирот в Карелии потребуется ориентировочно один миллиард рублей.
По оценке Сараева, в феврале этого года в очереди на получение жилья стояли 998 детей-сирот. Речь идет в том числе о гражданах, уже вышедших из детского возраста, но по закону имеющих право на квартиру.
Геннадий Сараев во время пресс-конференции в Службе судебных приставов заявил, что на данный момент детям-сиротам предоставляются квартиры только на вторичном рынке.
Ориентировочная цена такой предоставляемой квартиры - один миллион рублей. Отсюда выводы в расчетах: для предоставления жилья всем республиканским нуждающимся необходим примерно один миллиард рублей.
Подробнее о выдаче жилья сиротам читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Комментарии