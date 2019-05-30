Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
15:43, 30 Мая 2019
фото: © ТАСС/Михаил Джапаридзе

Для решения квартирного вопроса всех детей-сирот в Карелии нужен один миллиард рублей

Загрузка...

Детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев заявил, что для обеспечения квартирами всех официально нуждающихся детей-сирот в Карелии потребуется ориентировочно один миллиард рублей.

По оценке Сараева, в феврале этого года в очереди на получение жилья стояли 998 детей-сирот. Речь идет в том числе о гражданах, уже вышедших из детского возраста, но по закону имеющих право на квартиру.

Геннадий Сараев во время пресс-конференции в Службе судебных приставов заявил, что на данный момент детям-сиротам предоставляются квартиры только на вторичном рынке.

Ориентировочная цена такой предоставляемой квартиры - один миллион рублей. Отсюда выводы в расчетах: для предоставления жилья всем республиканским нуждающимся необходим примерно один миллиард рублей.

Подробнее о выдаче жилья сиротам читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.05.2019, 21:20
ФОТО: Ольга Бузова показала себя в микро-бикини
24.05.2019, 10:00
Глава муниципалитета Карелии отправил районным властям кукиш
28.05.2019, 08:20
ФОТО: Гражданин Украины пытался вывезти в Финляндию 610 пачек сигарет, спрятав их от карельской таможни
24.05.2019, 18:40
Стало известно, в каком районе Карелии самая высокая радиация
28.05.2019, 14:40
ВИДЕО: Пассажирский автобус "развалился" прямо в центре Петрозаводска
25.05.2019, 10:33
ВИДЕО: Сотрудники Росгвардии устроили ДТП в Петрозаводске

Аналитика

29.05.2019 11:52
Обществоведение
Карельская деревня как "дрова" для "Огня"
Жители Кинермы устроили протест против превращения исторического поселения в декорацию для киносъемок.
"При таком масштабном ремонте дорог на первое место выходит контроль качества его выполнения" 3
29.05.2019 11:12
"Человек должен жить, а не выживать" 12
28.05.2019 09:40
Шунгит – как новый бренд Карелии
27.05.2019 12:49
"Баренц Групп" предлагает качественные и доступные квартиры в Sky Tower
27.05.2019 11:56
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 15:13
Личное мнение
Такое кино мне не нужно 1
Станет ли массовый потребительский протест в России формой защиты гражданских прав?
"Символ женственности", или Эффект на кончике ножа
Сегодня 10:59
Автограф президента 3
27.05.2019 11:01
Перемен, мы ждем перемен 7
24.05.2019 11:37
архив чтиво

Медиа

День пограничника-2019 в Петрозаводске
28.05.2019 12:52
все фото и видео

Опрос

Где вы планируете провести отпуск?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»