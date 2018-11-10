Для сгоревшей Успенской церкви в Карелии сделают саркофаг

На погосте Успенской Церкви в Кондопоге начинаются консервационные работы, сообщила пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк.

В ближайшее время специалисты приступят к строительству укрывающего павильона, а также к транспортировке на склад сохранившихся объектов. Об этом шла речь на заседании Попечительского совета по восстановлению Успенской церкви, которое прошло под председательством главы Карелии Артура Парфенчикова.

Как сообщила руководитель рабочей группы при Попечительском совете Лариса Подсадник, в настоящий момент на месте пожара волонтеры проекта "Общее дело" выполнили разбор завалов вокруг сруба церкви с идентификацией, маркировкой и сортировкой сохранившихся элементов, провели аттестацию деталей декора, оконных и дверных колод, металлических элементов. Организовано временное складирование промаркированных элементов бревен. В ближайшее время они будут перевезены на хранение в отапливаемые складские помещения на территории Шунгитового завода, который находится в трех километрах от погоста. Специалистами-реставраторами подготовлены предложения по устройству на месте расположения Успенской церкви павильона для укрытия и консервации сохранившихся конструкций. Однако учитывая необходимость заезда и передвижения тяжелой техники, принято решение начать данные работы после замерзания грунта. Ориентировочно строительство павильона начнется в середине ноября.

На совещании члены Попечительского совета детально обсудили вопросы дальнейших работ по воссозданию храма. По словам начальника Управления по охране объектов культурного наследия Юлии Алиповой, группой специалистов мастерской АРМ-7 московского института "Спецпроектреставрация", которые провели обследование объекта, установлено, что, несмотря на колоссальные разрушения, сохранилось не менее 10 % подлинных элементов памятника, в уровне нижних венцов подклета сохранились все объемы храма. В нижнем объеме подклета алтаря сохранилась пятистенная срубная конструкция на самостоятельном валунном фундаменте, возможно, относящаяся к церкви-предшественнице. Профессиональное сообщество высказывает мнение о возможности реставрации объекта, однако отмечает, что обеспечить надлежащее качество в рамках 44 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг" будет достаточно сложно. С этим аргументом согласились все участники совещания.

"Необходима выработка иного подхода к выбору подрядных организаций, а также возможность внесения обоснованных изменений в проектную документацию в процессе производства работ", - отметил Глава Карелии. По его поручению, соответствующие предложения будут направлены в федеральный центр.

В завершение встречи участники совещания заслушали отчет директора благотворительного Фонда «Северный духовный путь» Александра Лысенковского, который сообщил, что по состоянию на 9 ноября на расчетный счет фонда поступили средства в размере 5 млн рублей. Узнать о сумме пожертвований может каждый в онлайн-режиме на сайте фонда в разделе "Проекты".

Сбор средств на восстановление Успенской церкви в Кондопоге продолжается.

Напомним, утром 10 августа в Кондопоге произошел поджог Успенской церкви, построенной в 18-м веке и являющейся памятником заонежской деревянной архитектуры. За несколько часов огонь полностью уничтожил строение. Подозреваемым является школьник из Петрозаводска.