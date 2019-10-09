Для сирот из детского дома Карелии устроят профессиональную фотосессию

Фотограф Вадим Леонтьев заметил, что к нему на фотосессию никогда не приходили дети-сироты, потому что их некому привести, и решил исправить эту несправедливость, устроив для них профессиональную фотосъемку.

По словам Вадима Леонтьева, он занимается фотографией более 8 лет, снимает детей в России, Финляндии, Швеции, Венгрии, Италии.

"На наши фотосессии приходят совершенно разные дети, - отметил Леонтьев. - Но вот никогда к нам не приходили дети, у которых нет семьи. Мы совершенно случайно заметили этот факт и решили, что раз у детей нет родителей, которые могут привести их к нам, тогда мы сами придём к ним и сделаем небольшой праздник, плоды которого останутся с ребятами навсегда".

У фотографа родилась идея сделать для детей из детских домов фотопортреты, в основу которых лягут картины известных художников.

"Вы наверняка видели множество картин и представляли себя изображенными на них. Как бы вы выглядели в этом историческом костюме или в той далекой эпохе? Многие мечты так и остались мечтами, но есть люди, которые проходили этот путь и превращали свои прекрасные идеи в красивые изображения. Это сложно даже для тех, у кого есть возможность и средства. А как быть детям, которые даже мечтать об этом не могут? Давайте поможем им все вместе. Сделаем детям подарок, красивый и необычный", - сказал Вадим Леонтьев.

Первый проект, по информации planeta.ru пройдёт на территории Республики Карелия.

"Мы долго искали небольшой карельский поселок, в котором будет детский дом и администрация, которая пойдёт нам на встречу и согласиться сотрудничать. Нам повезло, мы нашли именно то, что искали, и теперь всё зависит только от денег, которые предстоит собрать", - отметил фотограф.

В первое посещение детского дома, вместе с детьми, будут выбраны портреты, написанные известными художниками, выбирать будут именно то, что им подойдет больше всего, как внешне, так и по духовному содержанию.

Затем в работу вступает портной. Сняв все необходимые мерки, нужно будет подобрать ткань и сшить костюм для каждого образа, который будет дополнен украшениями и детали, как на первоисточнике.

Когда будет понятно, что все образы собраны, детей передадут в руки парикмахера и визажиста.

И вот - модель полностью готова, реквизит расставлен, свет настроен, съемка...

Готовые к печати фотографии отдадут в типографию, где их распечатают на холстах и натянут на подрамники.

Все фотокартины после будут переданы тем, кто изображен на них.

Деньги, которые удастся собрать, будут целиком использованы для проведения фотопроекта, заверил автор идеи Леонтьев.

"Мы обязательно проведем выставку в поселке, где находится детский дом., - сообщил Вадим Леонтьев. - В завершении нашего проекта все фотокартины будут подарены детям и останутся с ними на всю жизнь".

Все деньги, полученные сверх заявленной суммы, организаторы обещали направитьна реализацию проекта в следующем детском доме на территории Северо-Западного округа.