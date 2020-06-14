Для строительства скейтпарка в Петрозаводске не хватает 10 тысяч рублей

На стадионе "Юность" в центре Петрозаводска хотят построить скейтпарк, но общественники в рамках софинансирования должны внести 215 тысяч рублей, а собрали пока только 205, сообщили в администрации города.

Более 200 петрозаводчан поддержали краудфандинг-проект скейтпарка на стадионе "Юность". Общественная территория будет благоустроена в рамках программы поддержки местных инициатив граждан.

Активисты Петрозаводска собрали более 205 тысяч рублей на строительство скейтпарка на стадионе "Юность". Это 96% от суммы софинансирования, которую должны внести для реализации идеи организации и неравнодушные горожане.

Объект планируют обновить летом этого года. Общая стоимость проекта, который вошёл в программу поддержки местных инициатив, – 1,65 млн рублей. Региональный и городской бюджет направляют на строительство скейтпарка 1,45 млн рублей.

Активисты поставили цель собрать необходимую часть средств - 215 тысяч рублей - до 15 июня. Всю информацию о будущей площадке для занятий экстремальными видами спорта и способах поддержать краудфандинг-проект можно найти здесь.