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Для строительства скейтпарка в Петрозаводске не хватает 10 тысяч рублей

Новости. Общество
15:02, 14 Июня 2020
фото: администрация Петрозаводска
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На стадионе "Юность" в центре Петрозаводска хотят построить скейтпарк, но общественники в рамках софинансирования должны внести 215 тысяч рублей, а собрали пока только 205, сообщили в администрации города.

Более 200 петрозаводчан поддержали краудфандинг-проект скейтпарка на стадионе "Юность". Общественная территория будет благоустроена в рамках программы поддержки местных инициатив граждан.

Активисты Петрозаводска собрали более 205 тысяч рублей на строительство скейтпарка на стадионе "Юность". Это 96% от суммы софинансирования, которую должны внести для реализации идеи организации и неравнодушные горожане.

Объект планируют обновить летом этого года. Общая стоимость проекта, который вошёл в программу поддержки местных инициатив, – 1,65 млн рублей. Региональный и городской бюджет направляют на строительство скейтпарка 1,45 млн рублей.

Активисты поставили цель собрать необходимую часть средств - 215 тысяч рублей - до 15 июня. Всю информацию о будущей площадке для занятий экстремальными видами спорта и способах поддержать краудфандинг-проект можно найти здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-06-14 15:14:36
Судя по этим двум активистам они желают туда из парка культуры переместится. Раньше там у них игровая площадка на теннисном корте была :)
Гость
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