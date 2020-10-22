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Для жителей 80 поселков Карелии стал доступен 4G-интернет

Новости. Общество
16:00, 23 Октября 2020
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МегаФон реализует в регионе масштабный проект модернизации LTE-сети, главный акцент в развитии сделан на малых населенных пунктах.

Теперь мобильным интернетом на скорости 4G смогут воспользоваться десятки тысяч абонентов.

С начала года количество новых базовых станций с поддержкой LTE выросло более чем в два раза как за счет строительства новых, так и улучшения работы существующих.  Всего модернизировано около 200 базовых станций. Улучшения коснулись как крупных населенных пунктов и дачных поселков, например Падозеро, Оппола, Пиньгуба, так и 80 небольших деревень,  с населением менее 100 человек. Теперь их жители смогут воспользоваться высокоскоростным интернетом.

"Люди все реже выходят в онлайн с десктопов. В среднем по России, рост потребления мобильного трафика в этом году составил 27%. Проект по модернизации сети, который мы успешно реализуем в Карелии, должен обеспечить качественной LTE-связью абонентов, чьи потребности в эпоху цифровизации всех отраслей экономики растут высокими темпами", – комментирует директор регионального отделения МегаФона в Карелии Алексей Габуков.

Новости Телекома

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
amez
2020-10-23 17:19:47
В деревне Куккойла, что на берегу озера Ведлозера, тоже менее 100 жителей, а мобильный интернет никуда не годный :(
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