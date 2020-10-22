Для жителей 80 поселков Карелии стал доступен 4G-интернет

МегаФон реализует в регионе масштабный проект модернизации LTE-сети, главный акцент в развитии сделан на малых населенных пунктах.

Теперь мобильным интернетом на скорости 4G смогут воспользоваться десятки тысяч абонентов.

С начала года количество новых базовых станций с поддержкой LTE выросло более чем в два раза как за счет строительства новых, так и улучшения работы существующих. Всего модернизировано около 200 базовых станций. Улучшения коснулись как крупных населенных пунктов и дачных поселков, например Падозеро, Оппола, Пиньгуба, так и 80 небольших деревень, с населением менее 100 человек. Теперь их жители смогут воспользоваться высокоскоростным интернетом.

"Люди все реже выходят в онлайн с десктопов. В среднем по России, рост потребления мобильного трафика в этом году составил 27%. Проект по модернизации сети, который мы успешно реализуем в Карелии, должен обеспечить качественной LTE-связью абонентов, чьи потребности в эпоху цифровизации всех отраслей экономики растут высокими темпами", – комментирует директор регионального отделения МегаФона в Карелии Алексей Габуков.

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