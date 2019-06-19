Дмитриеву продлили арест до 19 сентября

Петрозаводский городской суд допросил приемную дочь Юрия Дмитриева, удалив подсудимого на время из зала заседаний, по делу о сексуальном насилии, а также продлил арест историка на три месяца.

В среду суд допросил приемную дочь Юрия Дмитриева. На это время он был удален из зала заседаний по ходатайству стороны обвинения. Кроме того, приемная дочь смогла ответить на вопросы подсудимого, которые он передал через адвоката в письменном виде.

Суд также удовлетворил ходатайство представителей прокуратуры о продлении срока содержания под стражей Дмитриева до 19 сентября.

Напомним, уголовное дело против Дмитриева было возбуждено в конце 2015 года. Руководителю карельского отделения "Мемориала" инкриминировалось изготовление порнографии с участием его несовершеннолетней приемной дочери, а также незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия. Сам Дмитриев обвинение назвал абсурдным.

В апреле 2018 года Петрозаводский городской суд оправдал исследователя сталинских репрессий по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери. Дмитриев был признан виновным лишь в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия. В июне прошлого года Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор и вернул "дело Дмитриева" в городской суд.

Минувшим летом в отношении руководителя карельского отделения "Мемориала" было возбуждено новое уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери, и Юрий Дмитриев оказался вновь арестован. В октябре 2018 года судья Александр Мерков объединил два уголовных дела против Дмитриева в одно.

Подсудимый не признает вины ни по одному из предъявленных обвинений.