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Китай поможет предприятиям Карелии поставлять камень на внешние рынки

Новости. Общество
12:18, 01 Июля 2022
фото: из личного архива Дмитрия Фабрикантова

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Камнеобрабатывающие предприятия Карелии могут получить доступ на внешние рынки благодаря помощи Китая.

Такое мнение высказал председатель Ассоциации камнеобрабатывающих организаций Республики Карелия Дмитрий Фабрикантов.

Он прокомментировал итоги видеоконференции по вопросам сотрудничества предприятий Китая и Карелии, организованной постоянным представительством республики при президенте РФ.

Фабрикантов представил китайским коллегам большое количество месторождений гранита, расположенных в Карелии. Карельский камень используется как в строительстве, так и в мемориальных комплексах.  Всего в республике работает около тысячи камнеобрабатывающих компаний, которые занимаются добычей и обработкой камня. Однако они обеспечивают пока только внутренний рынок. По мнению председателя Ассоциации, привлечение инвестиций от китайских компаний позволит уже сейчас начинать добычу и экспортировать камень.

«Коллеги из Китая нам помогут поставлять камень и на внешний рынок тоже. Для нас это очень хорошо, будут созданы новые рабочие места, повысятся налоговые поступления в бюджет. К тому же мы сможем заместить европейское оборудование на аналоги, произведенные в Китае», - написал Фабрикантов на своей странице в соцсети.

Итогом видеоконференции стало подписание Меморандума о взаимопонимании по созданию партнерства Шелкового пути между правительствами Республики Карелия и китайской провинции Фуцзянь.

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