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Дмитрий Фабрикантов: «Сегодня последний день, когда можно сделать свой выбор»

Новости. Политика
13:45, 19 Сентября 2021

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Кандидат в депутаты Петросовета Дмитрий Фабрикантов проголосовал на выборах 19 сентября.

Руководитель регионального отделения всероссийской партии «Партия Роста», кандидат в депутаты Петросовета Дмитрий Фабрикантов проголосовал на избирательном участке в Карельском колледже культуры и искусства. На избирательный участок он пришел с семьей.

«Сегодня последний день, когда можно сделать свой выбор. Мы выбираем тех представителей, которые в ближайшие пять лет будут защищать наши интересы. Именно от них будет зависеть наше будущее. Призываю всех не сидеть дома и отдать осознанно свой голос», — отметил после голосования Дмитрий Фабрикантов.

Напомним, в Карелии проходят выборы в Государственную Думу и Законодательное Собрание республики, а также ряд муниципальных избирательных кампаний, в том числе в Петрозаводский городской совет.

Сегодня последний день, когда можно сделать свой выбор. Избирательные участки открыты до 20.00.

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