Дмитрий Ивасько: «Прошу всех неравнодушных жителей Петрозаводска проголосовать за благоустройство Калининской аллеи»

Объект участвует в списке территорий, которые могут благоустроить по программе «Формирование комфортной городской среды», рассказал куратор общественного проекта Дмитрий Ивасько.

Как рассказал куратор территории Дмитрий Ивасько, Калининская аллея расположена на Голиковке вдоль улицы Калинина, от дома 61 до улицы "Правды". В настоящее время на территории установлено детское игровое оборудование, требующее проведения работ по модернизации (замене оборудования). В рамках выполнения работ по благоустройству общественной территории планируется устройство детской игровой площадки с установкой нового детского игрового оборудования для разных возрастов и заменой существующего покрытия детской площадки.

«В рамках программы планируется также озеленение территории, установка гимнастического комплекса и оборудование места для отдыха родителей», - рассказал Дмитрий Ивасько.

Куратор общественной территории Дмитрий Ивасько призвал жителей проголосовать за включение Калининской аллеи в программу «Формирование комфортной городской среды».

«Я прошу всех неравнодушных жителей проголосовать за Калининскую аллею. Все зависит от нашей активности. Если Калининская аллея войдет в программу, эта территория будет полностью благоустроена и станет новым местом притяжения жителей Голиковки всех возрастов».

Проголосовать за Калининскую аллею можно здесь.

Голосование продлится до 30 мая, в 2022 году власти обещают реализовать семь проектов, набравших наибольшее число голосов. Проголосовать за проект может любой житель республики старше 14 лет. Для этого нужно лишь пройти небольшую процедуру регистрации по номеру телефона или через профиль на госуслугах (это нужно, чтобы один человек не мог проголосовать больше одного раза).

Проголосовать - значит решить, каким станет ваш район и весь наш город завтра. Не оставайтесь в стороне!