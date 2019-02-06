Дмитрий Киселев попросил Дудя снять штаны

Юрий Дудь в интервью спросил Киселева о размере пенсии, на что тот ответил видеоблогеру в жесткой форме.

Героем нового выпуска шоу "вДудь" стал российский телеведущий Дмитрий Киселев. Во время интервью Юрий Дудь задал вопрос, который совсем не понравился его собеседнику, пишет издание "Дни.ру".

Видеозапись разговора появилась во вторник, 5 февраля. Журналист поинтересовался у 64-летнего ведущего "Вестей недели", когда он вышел на пенсию. Киселев рассказал, что стал пенсионером не в 60 лет, а спустя два года, потому что "забыл это сделать". Он добавил, что имеет право бесплатного проезда в метро.



Кадр из передачи

"Можете спустить штаны и показать Ваш маленький член, о котором Вы как-то рассказывали в Вашей передаче? <...> Мама меня учила, что говорить о деньгах не очень прилично. Даже о размере пенсии. Джентльмены о деньгах не говорят. О деньгах не говорили ни в царской России, ни в советские времена, ни в приличном обществе на Западе. Если Вы планируете считать какие-то мои деньги, то я не вижу в этом достаточных оснований", – сказал Киселев.