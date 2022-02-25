Дмитрий Медведев: «Это хорошая возможность восстановить, например, смертную казнь для опаснейших преступников»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал приостановку членства в СЕ и ПАСЕ.

Зампредседателя СБ России Дмитрий Медведев заявил касательно о приостановки членства РФ в СЕ, что это хорошая возможность восстановить ряд важных институтов, например, смертную казнь для опаснейших преступников.

"К тому же это ещё и хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране. Типа смертной казни для опаснейших преступников, которая, кстати, активно применяется в США и Китае", - цитирует РИА Новости слова Медведева, написанные на его странице «ВКонтакте».

Кроме того, зампредседателя Совбеза РФ добавил касательно приостановки членства в СЕ и ПАСЕ, что это "неплохой повод хлопнуть дверью и забыть об этих бессмысленных богадельнях навсегда".

В субботу Евросоюз внес в санкционные списки Дмитрия Медведева, Михаила Мишустина, Владимира Колокольцева и Сергея Иванова. Об этом говорится в документе, опубликованном в официальном журнале Евросоюза.

Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".

По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.