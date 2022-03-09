Дмитрий Медведев опубликовал первую запись на своем канале в «Телеграме»

Экс-президент России написал, что у страны «достаточно мощи, чтобы поставить на место всех оборзевших недругов»

Бывший президент России Дмитрий Медведев опубликовал свою первую запись в мессенджере «Телеграм», где заместитель секретаря Совета безопасности три дня назад создал собственный канал. По словам Медведева, «этот ресурс общения оказался востребован в большей степени, чем скомпрометировавшие себя social media».

Первую запись в «Телеграме» экс-глава государства посвятил «самой драматической теме». Медведев жестко высказался об «оголтелой русофобии Запада» и заявил, что «у России достаточно мощи, чтобы поставить на место всех оборзевших недругов нашей страны». «Мы будем и дальше бороться за тот миропорядок, который устраивает Российскую Федерацию и наших граждан», — написал заместитель секретаря Совета безопасности страны.