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Дмитрий Медведев опубликовал первую запись на своем канале в «Телеграме»

Новости. Политика
14:36, 17 Марта 2022
фото: © «Столица на Онего» / AFP, 2012 год

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Экс-президент России написал, что у страны «достаточно мощи, чтобы поставить на место всех оборзевших недругов»

Бывший президент России Дмитрий Медведев опубликовал свою первую запись в мессенджере «Телеграм», где заместитель секретаря Совета безопасности три дня назад создал собственный канал. По словам Медведева, «этот ресурс общения оказался востребован в большей степени, чем скомпрометировавшие себя social media».

Первую запись в «Телеграме» экс-глава государства посвятил «самой драматической теме». Медведев жестко высказался об «оголтелой русофобии Запада» и заявил, что «у России достаточно мощи, чтобы поставить на место всех оборзевших недругов нашей страны». «Мы будем и дальше бороться за тот миропорядок, который устраивает Российскую Федерацию и наших граждан», — написал заместитель секретаря Совета безопасности страны.

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