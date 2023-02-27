«Телеграму» запретили передачу платежей и персональных данных россиян

Популярный мессенджер в очередной раз попал под ограничения Роскомнадзора.

В первый день весны в России вступили в силу положения федерального закона об информации, которые запрещают российским организациям использовать иностранные мессенджеры для денежных переводов, а также передачи личных данных и сведений о платежах и банковских счетах. На сайте Роскомндзора появился список таких мессенджеров, в числе которых оказался и «Телеграм».

Напомним, это не первая попытка российских властей ограничить действие популярного мессенджера. В 2018 году Роскомнадзор собирался даже заблокировать «Телеграм», но потом отказался от этой затеи, и сейчас мессенджером пользуются все высокопоставленные российские чиновники.