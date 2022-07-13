890x80
Реклама
Что искали жители Карелии в июне?
13.07.2022 10:34
Путин присвоил летчику из Карелии звание Героя России за участие в спецоперации
28.07.2022 13:17
Построенный в прошлом году мост в центре Петрозаводска встанет на ремонт
28.07.2022 16:54

Дмитрий Медведев поддержал предложение главы Карелии продлить льготные тарифы на электроэнергию

Новости. Экономика
09:39, 29 Июля 2022
фото: © РИА Новости

Новости партнеров

Режим льготных тарифов на электроэнергию для Карелии будет продлен, республика может рассчитывать на поддержку федерального центра.

Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев во время визита в Карелию.

Установленная для потребителей оптового рынка республики льготная цена на электроэнергию действует до 1 января 2023 года, но эта дата будет пересмотрена, пообещал Медведев.

«Мы понимаем, какое значение имеет льготный тариф для развития экономики Карелии. По итогам разговора с главой республики я переговорил с ответственными за эти вопросы в правительстве РФ. Понимание есть, я надеюсь, в ближайшее время будут подготовлены все необходимые решения, чтобы льготный тариф по электроэнергии сохранился до 2027 года так, как он действует в отношении других регионов», — заявил Медведев.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.07.2022, 15:31
Погода будет как осенью: в Карелию идут холода
23.07.2022, 11:46
Масштабное отключение света ждет жителей Петрозаводска этой ночью
22.07.2022, 11:19
Военкомат Петрозаводска предложил жителям записываться в воинские подразделения для отправки на Украину
24.07.2022, 10:39
«Лето продолжается»: синоптики рассказали о погоде в Карелии на следующей неделе
27.07.2022, 00:10
В Роспотребнадзоре рассказали, какие дыни и арбузы нельзя покупать
26.07.2022, 14:45
Пропавший в Карелии 62-летний рыбак найден мертвым

Аналитика

Сегодня 09:30
Политкухня
Выборы главы Карелии: из гонки вылетела половина кандидатов
Выборная губернаторская кампания вплотную приблизилась к своему «фильтрационному моменту» — 27 июля завершился приём документов для регистрации кандидатов на должность главы Республики Карелия.
Человеческая жизнь дороже рыбы. Почему так часто гибнут рыбаки?
28.07.2022 15:32
«Они супермонстры». Детям в скандальном походе по Ладоге ничто не угрожало?
27.07.2022 10:24
НАТО у границы. Зачем Дмитрий Медведев приедет в Карелию?
26.07.2022 14:04
Сенатором от Карелии может стать «человек Лаврова»
22.07.2022 16:57
Операция «Эвакуация»
22.07.2022 16:26
Ромашки для Ди
21.07.2022 14:57
«Ходить в туалет мы запретить не можем»
20.07.2022 16:50
Вся аналитика

Чтиво

20.07.2022 13:15
Личное мнение
Есть кони, а есть «мерины»
Байк-фестиваль — коммерческое предприятие, и если не поддерживать там элементарные правила поведения, зрители просто перестанут туда ездить.
Вы мечтаете — мы воплощаем! Уникальный дом построят в Петрозаводске
20.07.2022 09:00
Стоит ли в Карелии ожидать грибного изобилия, как в прошлом году?
19.07.2022 16:55
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.