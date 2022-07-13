Дмитрий Медведев поддержал предложение главы Карелии продлить льготные тарифы на электроэнергию

Режим льготных тарифов на электроэнергию для Карелии будет продлен, республика может рассчитывать на поддержку федерального центра.

Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев во время визита в Карелию.

Установленная для потребителей оптового рынка республики льготная цена на электроэнергию действует до 1 января 2023 года, но эта дата будет пересмотрена, пообещал Медведев.

«Мы понимаем, какое значение имеет льготный тариф для развития экономики Карелии. По итогам разговора с главой республики я переговорил с ответственными за эти вопросы в правительстве РФ. Понимание есть, я надеюсь, в ближайшее время будут подготовлены все необходимые решения, чтобы льготный тариф по электроэнергии сохранился до 2027 года так, как он действует в отношении других регионов», — заявил Медведев.