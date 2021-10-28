Дмитрий Родионов: Мы понимаем всю опасность, что в Карелию в нерабочие дни приедет большое количество туристов

Об ограничениях для иногородних в нерабочую неделю рассказал вице-премьер правительства Карелии Дмитрий Родионов.

В ходе прямого эфира, где обсуждались самые актуальные вопросы, касающиеся ограничений, введенных из-за коронавируса, вице-премьер правительства Карелии Дмитрий Родионов объяснил, как республика будет принимать туристов с 30 октября по 7 ноября.

«Мы прекрасно понимаем, что Карелия – регион туристически привлекательный. И уже сегодня видно, после объявления президентом нерабочей недели, наши турбазы стали больше бронироваться. Мы понимаем, что в ближайшую неделю туристы приедут. Мы понимают и всю опасность, которая связана с тем, что на территории региона будет большое количество иногородних граждан. На этот период мы приняли решение: в обязательном порядке все организации обязаны спрашивать с посетителей QR-коды или ПЦР-тесты, сделанные не ранее чем за три дня до момента заселения», - сказал Родионов.

Также вице-премьер отметил, что «прекрасно понимает: наш край красивый, но посмотреть его можно только при наличии соответствующих документов».

«Маски также никто не отменял, они теперь являются обязательным атрибутом любой гостиницы, турбазы, и нее только», - предупредил Дмитрий Родионов.

Чиновник сообщил, что наибольшим спросом у туристов пользуется Приладожье и северные турбазы.