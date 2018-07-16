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Новости. Общество
19:40, 16 Июля 2018
фото: ФОТО: https://obaldela.ru

Дмитрий Шепелев не ожидал в цирке Запашных увидеть тигрицу, названную в честь Жанны Фриске

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В минувшие выходные на канале НТВ состоялся премьерный показ программы Леонида Закошанского "Тоже люди", посвященной частной жизни знаменитостей.

Героями первого выпуска стали потомственные дрессировщики братья Аскольд и Эдгар Запашные. В большом интервью Эдгар рассказал, что в цирке каждый новорожденный тигренок получает имя в честь знаменитости, пишет "Узнайвсе".

В их зверинце есть тигр Джастин, названный в честь Джастина Тимберлейка, своя Бритни Спирс и Жанна, тигрица, получившая имя знаменитой певицы Жанны Фриске.

Когда в цирк привезли эту малышку, Эдгар позвонил артистке и поинтересовался, не будет ли она против, если маленькую тигрицу назовут в честь нее. Поскольку Жанна не возражала, девочку назвали Жанной. Фриске уже три года как нет, а Жанна, превратившаяся из котенка в большую, красивую тигрицу, до сих пор радует зрителей своими выступлениями.

"Шепелев недавно приходил с сыном, и даже он не знал этой истории, - говорит Эдгар. Когда дрессировщик рассказал ему, в честь кого названа полосатая хищница, Дмитрий сказал: "Ты можешь оставить нас вдвоем?". Эдгар вежливо отошел в сторону, а телеведущий некоторое время постоял с Жанной, подумал о чем-то своем, а потом ушел.

Редакция uznayvse.ru хочет добавить, маленький Платон обожает цирк, и Дмитрий довольно часто водит его на цирковые выступления. А недавно Шепелев исполнил заветную мечту сына и побывал с ним за кулисами цирка Дю солей, где Платон увидел много интересного.

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