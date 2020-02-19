890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Историки разошлись в памятных датах 4
Сегодня 12:31
Послание президента и покупка новой квартиры: прямая связь
Сегодня 09:40
В Петрозаводске снесен памятник бойцу истребительного батальона, оборонявшему город в 1941 году (ВИДЕО) 15
Сегодня 10:05
Петрозаводчанин незаконно обустроил участок под ИЖС для многодетных 1
Сегодня 18:20
Население "мутит воду", но администрация Петрозаводска "все порешала" 22
Сегодня 10:54

Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала

Новости. Общество
19:40, 19 Февраля 2020
фото: © instagram.com/dmitryshepelev
Загрузка...

Телеведущий сообщил об уходе в своем Instagram.

"Сегодня мы приняли решение, что наши пути расходятся. Я больше не работаю на Первом. Это непростой выбор, сделанный по обоюдному согласию", – написал Шепелев, не уточнив причины ухода.

По словам телеведущего, этому решению не предшествовали "ни конфликты, ни взаимные претензии", пишет издание "РИА Новости".

В пресс-службе Первого канала информацию подтвердили.

Шепелев с 17 июля 2018 года был ведущим рубрики "Шлем правды" в шоу "Видели видео?".

В последнее время Дмитрий часто высказывал недовольство своей работой. Он признавался, что устал вести скандальное ток-шоу "На самом деле", сообщает Cosmopolitan. По словам Шепелева, ему не доставляло особой радости участвовать в грязных разбирательствах.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
бюджет
2020-02-19 20:19:51
А говорят, что деньги не пахнут! Получается врут, шоу грязные и вонь одет?
кир
2020-02-19 20:12:12
Барин, мы плакали всей деревней. :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.02.2020, 14:40
Директор школы Петрозаводска пристыдила ученицу за толстые ноги (ВИДЕО)
14.02.2020, 12:18
Стали известны результаты анализов студента, госпитализированного в Петрозаводске с подозрением на коронавирус
14.02.2020, 06:40
Директору школы Петрозаводска, пристыдившую ученицу за толстые ноги, грозит увольнение
15.02.2020, 10:32
У Железнодорожного вокзала в Петрозаводске теперь можно припарковаться только за деньги (ФОТОФАКТ)
17.02.2020, 17:35
Захватившие лесное озеро в Карелии бизнесмены набросились на рыбаков с пистолетом
17.02.2020, 17:15
Как захватили лесное озеро в Карелии

Аналитика

Сегодня 09:40
Капитал
Послание президента и покупка новой квартиры: прямая связь
О том, почему квартиры могут стать доступнее для отдельных граждан и почему покупать жилье нужно именно сейчас, рассказывает главный бухгалтер компании "Баренц Групп" Дмитрий Сурков.
"Мы должны с ними бороться" 39
18.02.2020 16:00
Как захватили лесное озеро в Карелии 10
17.02.2020 17:15
Каменные головы 5
17.02.2020 15:07
Пропавшую взятку придется вернуть 4
17.02.2020 13:26
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:31
Без политики
Историки разошлись в памятных датах 4
В Петрозаводске не могут утвердить изображения для барельефов мемориального комплекса города воинской славы.
"Костная клиника": в очередь за пиявками
13.02.2020 11:35
"Мамы и монстрики": новинки 2020 года
11.02.2020 14:51
архив чтиво

Медиа

"Политика.Реут": Олег Реут о предстоящих поправках в Конституцию
Сегодня 16:30
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»