Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала

Телеведущий сообщил об уходе в своем Instagram.

"Сегодня мы приняли решение, что наши пути расходятся. Я больше не работаю на Первом. Это непростой выбор, сделанный по обоюдному согласию", – написал Шепелев, не уточнив причины ухода.

По словам телеведущего, этому решению не предшествовали "ни конфликты, ни взаимные претензии", пишет издание "РИА Новости".

В пресс-службе Первого канала информацию подтвердили.



Шепелев с 17 июля 2018 года был ведущим рубрики "Шлем правды" в шоу "Видели видео?".



В последнее время Дмитрий часто высказывал недовольство своей работой. Он признавался, что устал вести скандальное ток-шоу "На самом деле", сообщает Cosmopolitan. По словам Шепелева, ему не доставляло особой радости участвовать в грязных разбирательствах.