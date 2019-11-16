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Новости. Общество
19:40, 16 Ноября 2019
фото: Instagram

Дмитрий Шепелев впервые показал невесту

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Телеведущий Дмитрий Шепелев готовится к свадьбе с Екатериной Тулуповой.

После смерти Жанны Фриске Дмитрий Шепелев не появлялся на публике с девушками и не афишировал личную жизнь. Однако поклонники все равно узнали о его романе с дизайнером из Москвы, которой, по слухам, он уже сделал предложение, пишет "СтарХит".

Новость о том, что 36-летний Дмитрий Шепелев не одинок, появилась в прошлом году. Тогда телеведущего стали часто видеть в компании незнакомой блондинки, которая сторонилась камер и общения с журналистами. Позже СМИ выяснили, что ее зовут Екатерина, она занимается дизайном интерьеров, а также воспитывает дочь Ладу от предыдущих отношений.

Оказалось, их дети ходили в один детский сад и познакомились между собой, а потом уже решили встретиться с родителями. "Платон и Лада — лучшие друзья с самого раннего возраста. Для меня в женщине важны доверие, красота, чувство юмора", — признался телеведущий.

Несмотря на очевидные факты, Шепелев долгое время скрывал возлюбленную и не стремился рассказывать о ней широкой публике, однако сегодня впервые опубликовал трогательный снимок с Тулуповой, на котором выглядит необычайно счастливым. В подписи к фотографии он вновь рассказал о детях, при этом упомянув главную новость последних дней, о его скорой свадьбе.

"Тут поскольку гремит новость, будто бы я женюсь, решил у вас расспросить, как вы знакомили ваших детей с вашими новыми партнерами?" — с иронией написал Шепелев.

В комментариях к посту подписчики отметили, что Дмитрий и Екатерина выглядят радостными и беззаботными, а также неплохо смотрятся вместе. "Счастья вам", "Вы крутая пара", "Молодцы, что думаете не только о детях, но и о себе", — пишут в социальных сетях.

Впрочем, Дмитрий Шепелев предпочел не развивать тему и не стал отвечать на вопросы, касающиеся не только личной жизни, но и грядущей свадебной церемонии.

 

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