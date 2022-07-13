Дно Ладоги в Карелии очистят от ила и мусора

В Сортавальском районе часть акватории Ладоги очистят от донных отложений, которые мешают причалить судам типа «Метеор».

Проект очистки дна разработан ООО «НПП «ЭкоБиоТехнологии» из Санкт-Петербурга. Работы будут производиться силами этого предприятия, которое занимается подводно-техническими операциями: дноуглублением, берегоукреплением, механической и биологической очисткой озер и рек. Об этом информирует администрация Сортавальского района.

Залив Ляппяярви давно нуждается в очистке дна, сообщают местные власти. Много лет такие работы не производились, поэтому сегодня донные отложения не дают причалить судам типа «Метеор».

Откачивать ил и мусор со дна будут с помощью современного земснаряда — специального судна, предназначенного для работы под водой. Донные отложения откачают со дна в геотубы и подвергнут обезвоживанию. На городской набережной готовят площадку для размещения геотубов, предназначенных для очистки дна залива. Оборудование установлено временно, после окончания работ его демонтируют, а площадку уберут, обещают местные власти.

Ранее сообщалось, что глава Карелии пообещал снести незаконные причалы для лодок и катеров на Ладоге.