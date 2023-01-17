До 3 лет лишения свободы грозит жителю Петрозаводска, пойманному пьяным за рулем

Мужчина не в первый раз нарушил правила, сообщили в прокуратуре Карелии.

Обвинительный акт был утвержден прокуратурой в отношении жителя Петрозаводска, второй раз пойманного пьяным за рулем.

Согласно материалам дела, в октябре 2022 года мужчина, уже имеющий судимость за вождение в пьяном виде, а также имеющий множество штрафов за превышение скорости, вновь сел за руль выпившим и поехал в город. Автомобиль остановили сотрудники ДПС, которые и отстранили водителя от управления.

В ходе расследования уголовного дела мужчина полностью признал свою вину. Нарушителю грозит до 3 лет лишения свободы, дело будет направлено в Петрозаводский городской суд.