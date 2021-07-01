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До Всероссийской переписи населения осталось меньше 100 дней

Новости. Общество
12:11, 02 Июля 2021
фото: © правительство Карелии

Подписано постановление правительства Российской Федерации, которое устанавливает сроки проведения Всероссийской переписи населения — с 1 по 31 октября 2021 года.

Первые итоги Всероссийской переписи — о численности населения — будут подведены в конце 2021 года. По мере обработки данных Росстат будет публиковать дальнейшую информацию в течение 2022 года.  Окончательные итоги переписи планируется подвести до конца 2022 года, сообщили в Карелиястате.

Напомним, решение о проведении переписи населения в 2021 году было принято Правительством РФ летом 2020 года в условиях пандемии COVID-19, с расчетом на улучшение эпидемиологической ситуации в следующем году. На данный момент октябрь 2021 года рассматривается как наиболее оптимальный период для проведения основного этапа ВПН.

Предыдущие Всероссийские переписи населения 2002 и 2010 годов также проходили в октябре. Проведение переписи в данный период позволяет сохранить необходимую периодичность, обеспечить сопоставимость, точность и корректность полученных статистических данных как на национальном, так и на международном уровне. Данные сроки входят в рамки рекомендованного ООН периода проведения общенациональных переписей населения раунда 2020 года.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
David.
2021-07-02 13:05:18
Хорошая тема в эпидемию...
Николя
2021-07-02 12:24:54
С нашей медициной скоро и переписи не надо будет делать!?!
Чтобы попасть к врачу ,отстоял в очереди 3,5 часа!!! Среди чихающих и больных, и только там, у врача , выяснилось, что тест ,ставший мной, ещё три недели назад ,был положительный, а я ответа так тогда и не дождался, это был сентябрь-октябрь ,сейчас ,конечно, смешно, что не умер хоть, тогда был в отчаянии, запахи до сих пор не чувствую КПК надо бы...
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