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«До выборов ничего – и сейчас все так же»: жительница Петрозаводска пожаловалась на недоделанный мост в парке (ФОТО)

Новости. Общество
08:00, 15 Ноября 2021
фото: источник - паблик "Подслушано в Петрозаводске"

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Петрозаводчанка поинтересовалась, кто будет отвечать за недоделанный мостик на Перевалке, где можно ноги переломать.

В паблике «Подслушано в Петрозаводске» горожанка опубликовала фото, на которых запечатлела мостик в парке на Перевалке.

Подход к мостику представляет собой дорожку из булыжников, которые частично покрыты пленкой и забросаны песком.
«С кого будет спрос, когда кто-нибудь переломает себе ноги? На улице снег, камни мокрые, и очень скользко. Перейти очень сложно пожилым людям. Это мостик в парке от улицы Софьи Ковалевской до «Сигмы». Вот так было до выборов - и ничего не изменилось сегодня», - написала петрозаводчанка.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гражданин
2021-11-15 08:15:32
Напишите в вК Любарскому - он быстро выпишет "пинка" исполнителю на устранение недостатков - а потом снимет чиновника с должности который принимал работы.
Если он тут так принял - значит и в других местах тоже брак.
Вот так и подписывают акты выполненных работ.
Гость
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