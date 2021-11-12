«До выборов ничего – и сейчас все так же»: жительница Петрозаводска пожаловалась на недоделанный мост в парке (ФОТО)

Петрозаводчанка поинтересовалась, кто будет отвечать за недоделанный мостик на Перевалке, где можно ноги переломать.

В паблике «Подслушано в Петрозаводске» горожанка опубликовала фото, на которых запечатлела мостик в парке на Перевалке.

Подход к мостику представляет собой дорожку из булыжников, которые частично покрыты пленкой и забросаны песком.

«С кого будет спрос, когда кто-нибудь переломает себе ноги? На улице снег, камни мокрые, и очень скользко. Перейти очень сложно пожилым людям. Это мостик в парке от улицы Софьи Ковалевской до «Сигмы». Вот так было до выборов - и ничего не изменилось сегодня», - написала петрозаводчанка.