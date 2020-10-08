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Добросовестным заведениям общепита, попавшим под запрет для "наливаек", окажут господдержку в Карелии

Новости. Общество
11:32, 09 Октября 2020
фото: © Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Министерство экономического развития Карелии готово оказать поддержку добросовестным предпринимателям, которые были вынуждены закрыть заведения общепита из-за закона, ограничивающего работу баров в жилых домах.

Об этом сообщил сегодня на заседании парламентского комитета по экономической политике и.о. министра Виктор Свирский.

С 1 октября в Карелии торговать алкоголем запрещено заведениям, площадь которых составляет менее 75 кв. метров в городах и менее 50 кв. метров в сельской местности, если они расположены в жилых домах.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии"

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Комментарии

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ПлачУ и ПлАчу
2020-10-09 13:00:15
Копим-копим компромат на Гнетову. Совсем сбились ориентиры. Пора уже в депутаты идти, с такими криминальными связями. То федеральные законы мешают, то банки Пизнесменам и Пизневуменам.
протестанутый
2020-10-09 12:28:54
Не с того места заходят. Алкашам надо финансовую поддержку оказывать. Будут больше пить - будет больше прибыль у барыг наливайных. Совсем о людях не беспокоятся. Проклятый кровавый режим.
кир
2020-10-09 12:01:03
Всё это надуманная фигня. Адресная помощь - это узаконенное присвоение бюджетных денег.
zanoza
2020-10-09 11:47:02
Почему же не поддерживаются стержневые направления экономики региона, но поддерживается алкогольный бизнес ? Видимо всё схвачено у алкогольной мафии.
Гость
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