Добросовестным заведениям общепита, попавшим под запрет для "наливаек", окажут господдержку в Карелии

Министерство экономического развития Карелии готово оказать поддержку добросовестным предпринимателям, которые были вынуждены закрыть заведения общепита из-за закона, ограничивающего работу баров в жилых домах.

Об этом сообщил сегодня на заседании парламентского комитета по экономической политике и.о. министра Виктор Свирский.

С 1 октября в Карелии торговать алкоголем запрещено заведениям, площадь которых составляет менее 75 кв. метров в городах и менее 50 кв. метров в сельской местности, если они расположены в жилых домах.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии"