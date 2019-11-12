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Новости. Общество
17:20, 12 Ноября 2019
фото: из группы ВКонтакте: "Доброцентр10: Волонтеры и Добровольцы Карелии"

Добровольцы помогут приюту для животных на форуме в Петрозаводске

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С 15 по 17 ноября в Петрозаводске пройдет итоговый форум добровольцев Карелии "PRO ДОБРО", сообщили в пресс-службе Ресурсного центра добровольчества Карелии.

Во время проведения форума будет организована благотворительная акция "Добрый рис" в поддержку приюта для животных "Дорога домой". Вечером 16 ноября состоится торжественная церемония награждения победителей конкурса общественного признания "Помогаю по-доброму". 

Итоговый форум станет важным событием в сфере добровольческого движения региона. Он даст возможность обсудить насущные вопросы в сфере добровольчества, разработать общую концепцию развития движения в Республике Карелия. Экспертами форума выступят представители волонтерских организаций и благотворительных фондов из Москвы, Санкт-Петербурга, Тверской области, Нижнего Новгорода и Республики Карелия.

В первый день форума состоится презентация итогов социологического исследования "Уровень участия граждан в добровольческом движении Карелии" и проекта "Стандарт добровольчества Карелии», пройдет панельная сессия "Добровольчество – фокус внимания государства" с участием представителей различных министерств Республики Карелия. Параллельно на площадках пройдут тренинги для тим-лидеров международных проектов, наставников добровольческих объединений на базе образовательных учреждений, круглый стол и мастерская для представителей районных СМИ. Второй день начнется с мастерских для СМИ от представителей БФ "Нужна помощь" и портала "Такие дела", а продолжится форматом "Sprint-лектория" с участием представителей крупных российских проектов в сфере добровольчества. Третий день форума будет не менее насыщенным.

Ранее подростки в Карелии украли пожертвования для бездомных животных.

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