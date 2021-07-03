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Добровольцы потушили еще два пожара на островах Ладоги в Карелии (ФОТО)

Новости. Происшествия
13:56, 04 Июля 2021
фото: Диана Хирова /ВК

Добровольные лесные пожарные продолжают работать в Ладожских шхерах.

За сутки добровольцы дважды выезжали на пожары на острова Ладожского озера.

«Вчера тушили пожар, причём сразу двумя группами и с подмогой местных. Горел остров Корписаари, на западной оконечности. Это залив Найсмери, в получасе езды от нашего базового лагеря», - пишет в соцсети одна из добровольцев Дина Хитрова.

По словам добровольны пожарных, горел высокий лоб, работали в перекачку три помпы и в четыре ствола.

Авиалесохрана совершала облёт острова -  пожар был площадью 0,2 га.

«Отдельно хочу сказать про задымление — лазить по скалам в каске и респираторе в жару то ещё удовольствие. Но на некоторых участках было просто опасно находиться, потому что густой белый дым, а рядом обрывы и сложный рельеф. Тут главное не торопиться и смотреть под ноги, контролировать каждый шаг», - пишет Хитрова.

«А ещё у нас вчера в ночи кто-то поджог деревянные постройки на острове Есусаарет, горело хорошо, большой свечкой. Наши ребята тоже приехали и окарауливали, чтобы спасти немного оставшегося леса, хотя это уже за пределами наших правил и ТБ. Ведь это реальный ночной пожар — снова работали с фонариками», - отметила волонтер.

Ранее общество добровольных лесных пожарных искало волонтеров для тушения пожаров в Ладожских шхерах.

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