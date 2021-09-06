Добровольцы собрали более 20 мешков мусора на субботнике в Петрозаводске

В столице Карелии состоялся субботник в Еловом сквере: горожане собрали более 20 мешков мусора.

В минувшую пятницу в Еловом сквере на Древлянке состоялся субботник. В нём приняли участие специалисты администрации Петрозаводска, сотрудники управляющей организации «КСМ-Комфорт» и жители города. К экологическому мероприятию присоединились более 30 человек. Об этом сообщает пресс-центр мэрии карельской столицы.

На озеленённой территории удалось собрать более двух десятков мешков мусора. В основном сквер был захламлён пластиковыми и стеклянными бутылками.

Жители карельской столицы сами могут выступить инициаторами субботников или мероприятий по санитарной обрезке растений. Как это сделать, представители мэрии рассказали в соцсети. Сейчас специалисты составляют перечень территорий для будущих субботников и принимают заявки от горожан.