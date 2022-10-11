Добровольцы в Карелии собирают деньги на подводный дрон

Добровольный поисковый отряд «Длинный берег» просит помощи в приобретении подводного дрона.

Добровольцы из Питкяранты, которые нередко участвуют в поисках на воде, обратились к своим подписчикам в соцсети с просьбой помочь в покупке дрона.

«У нас уже есть два дрона, но ими мы можем обследовать береговую линию. Отряду очень нужен подводный дрон, с ним мы сможем быстрее находить пропавших в воде, сами мы скидываемся, но нам не осилить такую сумму. Просим помощь у вас», — пишут в паблике отряда «Длинный берег».

Как помочь, можно узнать здесь.