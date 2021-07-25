Добровольцы выйдут на поиск исчезнувшего мужчины с татуировкой в виде цветов

Во вторник волонтеры организуют поиск молодого человека, который оставил автомобиль и исчез.

В соцсети идет сбор волонтеров, которые завтра намерены выйти на поиск пропавшего Андрея Гришкина.

Напомним, полиция разыскивает жителя Кондопоги Гришкина Андрея Владимировича, 1994 года рождения. Местонахождение молодого человека неизвестно с 15 июля.

Автомобиль исчезнувшего мужчины найден припаркованным в 1 км. от пос. Березовка (Кондопожский район) на повороте на озеро Северное Восозеро. Известно, что в машине закончился бензин, и молодой человек хотел пойти на АЗС на перекрестке дорог Кола-Березовка.

Добровольцы начнут поиск в месте, где была найдена машина пропавшего молодого человека. Они собираются в 11-00.

«Нам нужна ваша поддержка! Завтра (27.07.2021) мы собираемся выйти на поиски! Поиски будут в районе найденной машины. В лесу. Если есть знакомые с Березовки или Кончезеро, знающие лес, мы будем признательны», — говорится в посте группы.

Добровольцы просят автомобилистов, участвующих в поисках, помочь добраться волонтерам без транспорта.

Приметы Андрея Гришкина: голубые глаза, татуировка чёрных роз на всю левую руку. Телосложение спортивное. Был одет: темно-синие шорты с пальмами, белые кроссовки Nike, поясная серая сумка (на фото — через плечо), футболка либо белого, либо розового цвета.

Всех, кто располагает сведениями о местонахождении разыскиваемого или видел его после 15 июля, полиция просит позвонить по телефону: +79212273420.