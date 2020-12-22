Добровольцы России законсервировали восемь объектов деревянного зодчества в Карелии

Добровольцы со всей страны участвуют в восстановлении православных святынь в республике, сообщил официальный портал Карелии.

Летом этого года в рамках проекта "Общее Дело. Возрождение деревянных храмов Севера" добровольцы провели противоаварийные и консервационные работы на восьми объектах деревянного зодчества Карелии.

Всё началось в августе 2018 года, когда пожар почти полностью уничтожил Церковь Успения Пресвятой Богородицы. Добровольцы из благотворительного фонда "Северный духовный путь" сразу откликнулись на трагедию в Кондопоге, а после договорились возродить и другие православные святыни в республике.

Работы проводились в часовне Николая Чудотворца в деревне Мелойгуба Кондопожского района, в часовне Иоанна Предтечи в деревне Гавриловка Олонецкого района, в храме Илии Пророка в деревни Поля и часовне Архангела Михаила в деревне Масельга Медвежьегорского района.

Для этого в республику приезжали волонтёры из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Тамбова, Волгограда, Липецка и других городов.