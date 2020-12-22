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Добровольцы России законсервировали восемь объектов деревянного зодчества в Карелии

Новости. Общество
17:20, 23 Декабря 2020
фото: © Правительство Карелии
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Добровольцы со всей страны участвуют в восстановлении православных святынь в республике, сообщил официальный портал Карелии.

Летом этого года в рамках проекта "Общее Дело. Возрождение деревянных храмов Севера" добровольцы провели противоаварийные и консервационные работы на восьми объектах деревянного зодчества Карелии.

Всё началось в августе 2018 года, когда пожар почти полностью уничтожил Церковь Успения Пресвятой Богородицы. Добровольцы из благотворительного фонда "Северный духовный путь" сразу откликнулись на трагедию в Кондопоге, а после договорились возродить и другие православные святыни в республике.

Работы проводились в часовне Николая Чудотворца в деревне Мелойгуба Кондопожского района, в часовне Иоанна Предтечи в деревне Гавриловка Олонецкого района, в храме Илии Пророка в деревни Поля и часовне Архангела Михаила в деревне Масельга Медвежьегорского района.

Для этого в республику приезжали волонтёры из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Тамбова, Волгограда, Липецка и других городов.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-12-23 18:15:27
Какого чудотворца вы ждете, охраняя это наследство, эти гнилушки? Иных уж нет, а те далече.© Тем более современная молодёжь, даже очень продвинутая, никогда жить ими не будет.
dimchik19725
2020-12-23 18:11:50
Почему только деревянные? А остальные никому не нужны? В д. Вехручей Шёлтозерского района стоит никому не нужная церковь, и никому до неё нет дела.. Почему??
Гость
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