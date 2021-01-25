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Добыча металла, используемого в космической промышленности, планируется в Карелии с 2022 года

Новости. Экономика
14:31, 26 Января 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Евгений Епанчинцев
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Министерство природных ресурсов Карелии рассчитывает, что в 2022 году в республике начнется разработка месторождения молибдена, который используется в авиационной и космической промышленности.

Об этом сообщил заместитель министра Алексей Павлов на совещании правительства, посвященном социально-экономическому развитию Беломорского района, где расположено месторождение.

По его словам, разведку запасов молибдена планируется ориентировочно завершить в 2021 году, а в 2022 году провести аукцион для выбора компании, которая займется добычей.

Как отреагировал на это глава республики Артур Парфенчиков, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Горожанин
2021-01-26 15:46:33
Добывать будет московская компания, карельскому бюджету опять шиш и убитые самосвалами дороги. В Деревянке видим, как будет
Пенсионер
2021-01-26 15:21:47
Опять сказки, Рогозин ещё разваливает космическую промышленность или уже .....
Как космодром "Восточный"? Кость в горле!? Или уже лелают с него те спутники,которые аж 19 штук из 19-ти....разбились "неожиданно"!?
Изя
2021-01-26 15:05:20
ВОЗМОЖНО-------и это ключевое , опять фантазии и бред . :)
театральный критик
2021-01-26 14:56:57
Это будет способствовать созданию рабочих мест и развитию региона. Для либерастни кость в горле.
David
2021-01-26 14:51:56
Прекрасный, токсичный металл!
Гость
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