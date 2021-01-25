Добыча металла, используемого в космической промышленности, планируется в Карелии с 2022 года

Министерство природных ресурсов Карелии рассчитывает, что в 2022 году в республике начнется разработка месторождения молибдена, который используется в авиационной и космической промышленности.

Об этом сообщил заместитель министра Алексей Павлов на совещании правительства, посвященном социально-экономическому развитию Беломорского района, где расположено месторождение.

По его словам, разведку запасов молибдена планируется ориентировочно завершить в 2021 году, а в 2022 году провести аукцион для выбора компании, которая займется добычей. Как отреагировал на это глава республики Артур Парфенчиков, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".