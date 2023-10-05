Компания купила месторождение в Карелии за 30 миллионов рублей

Размер разового платежа для участия в аукционе составлял почти 2 миллиона.

В сентябре 2023 года на электронной площадке «ЭТП ГПБ» Минприроды Карелии провело аукцион на право пользования участком недр в Прионежском районе. На торги был выставлен «Половина участок 2» для разведки и добыча песка и песчано-гравийной смеси. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии республики.

Размер разового платежа для участия в аукционе составлял более 1,8 миллионов рублей.

Победителем аукциона была признана карельская компания ООО «Спецконструкция», предложившая наибольшую сумму за пользование недрами — 30,8 миллиона рублей.

Деньги уже перечислены в бюджет республики. Компания будет осваивать месторождение в соответствии с законодательством, согласовывая и декларируя каждый этап своих работ.