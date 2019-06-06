Дочь Анджелины Джоли меняет пол

Девочка начала подготовку к смене пола.

Шайло Джоли-Питт не только просит называть себя Джоном,носит короткую стрижку и одевается как мальчик, но и всерьез планирует им стать.

13-летняя дочь Джоли и Брэда Питта начала подготовку к смене пола. Девочка принимает специальные гормоны, чтобы стать более мужественной, пишет Cosmopolitan.

Источники из окружения семьи рассказали журналистам, что Шайло пьет таблетки уже год. Звездные родители поддержали ребенка.

"Шайло начала гормональное лечение. Она никогда не чувствовала себя девушкой. Поэтому в 12-летнем возрасте при поддержке своих родителей Анджелины Джоли и Брэда Питта она начала принимать гормоны, чтобы изменить свою внешность в соответствии со своей идентификацией", – сообщил инсайдер аргентинскому изданию.