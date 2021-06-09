Глава Карелии рассказал о своей гордости за дочь

Артур Парфенчиков рассказал, что его дочь включена в число лучших юристов России.

Об этом Парфенчиков сообщил в соцсети.

«Ничто так не радует нас, как успехи наших детей. Сегодня получил сообщение, что мировой рейтинг Best Lawyers включил в список лучших юристов России Анастасию Парфенчикову. Очень рад, горд, но хотел бы пожелать дочке все-таки хоть немного меньше времени уделять работе. Ещё я часто последнее время напоминаю Анастасии найти возможность что-то сделать и для ее малой Родины — г. Олонца. Надеюсь, и это у дочки получится. Ведь она ещё так молода, и главные свершения, уверен, у неё впереди», — заявил глава республики.

Ранее Артур Парфенчиков признался в любви к жителям Карелии.