Реклама на сайте
Прислать новость
Минздрав Карелии прокомментировал выемку документов у замминистра Седлецкого 25
09.06.2021 19:41
Строитель сделал пугающую находку во время ремонта в ванной
09.06.2021 21:30
В Карелии возбуждено уголовное дело о взяточничестве в горнопромышленном комплексе 7
09.06.2021 16:37

Глава Карелии рассказал о своей гордости за дочь

Новости. Общество
15:49, 10 Июня 2021
фото: © Заксобрание Карелии

Артур Парфенчиков рассказал, что его дочь включена в число лучших юристов России.

Об этом Парфенчиков сообщил в соцсети.

«Ничто так не радует нас, как успехи наших детей. Сегодня получил сообщение, что мировой рейтинг Best Lawyers включил в список лучших юристов России Анастасию Парфенчикову. Очень рад, горд, но хотел бы пожелать дочке все-таки хоть немного меньше времени уделять работе. Ещё я часто последнее время напоминаю Анастасии найти возможность что-то сделать и для ее малой Родины — г. Олонца. Надеюсь, и это у дочки получится. Ведь она ещё так молода, и главные свершения, уверен, у неё впереди», — заявил глава республики.

Ранее Артур Парфенчиков признался в любви к жителям Карелии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
врунофф
2021-06-10 15:56:54
Когда станешь лучшим губернатором ?
юнипер95
2021-06-10 15:55:27
родилась в нужной семье, это ли не удача? А чего не вошла в число лучших дворников страны? А, ну там же мало платят
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.06.2021, 14:03
Скандальное кафе «Мангал» закрылось в Петрозаводске
04.06.2021, 12:05
В Петрозаводске собирают деньги на похороны бодибилдера
04.06.2021, 15:48
Владимир Любарский протаранил самокатом байкеров на набережной Петрозаводска
04.06.2021, 10:13
Известный бодибилдер Карелии умер в тренажерном зале
09.06.2021, 18:20
Жители отдаленного района Петрозаводска останутся в четверг без света
09.06.2021, 19:41
Минздрав Карелии прокомментировал выемку документов у замминистра Седлецкого

Аналитика

09.06.2021 15:15
Капитал
Клиники на Чайкиной. Удалить все лишнее без боли и следа!
Сегодня мы поговорим о двух актуальных проблемах, решение которых не стоит откладывать, а лучше обратиться к хирургу.
Воспитательница и древние артефакты 3
09.06.2021 15:10
В технопарке «Южная промзона» начнут полировать уникально тонкие слябы
08.06.2021 16:30
«Мы пользуемся лишь тем, что наросло само» 2
08.06.2021 11:37
Достояние республики 1
08.06.2021 09:16
Вся аналитика

Чтиво

08.06.2021 12:00
Без политики
Клиники на Чайкиной. Осторожно, лето: как пережить травму, не испортив отдых
В летние погожие дни растёт физическая активность, а вместе с ней и риск травматизма.
«Порядок с чистого листа» 12
21.05.2021 12:20
Как выполнить благоустройство парка или детской площадки за счет федерального бюджета
20.05.2021 11:41
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»