Дочь Майкла Джексона Пэрис госпитализирована после попытки самоубийства

Сама же 20-летняя наследница артиста опровергает то, что она пыталась убить себя.

Дочь поп-корля Майкла Джексона 20-летняя Пэрис Джексон попала в больницу после попытки самоубийства, пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на TMZ. По данным американского портала, скорая и полиция приехали в ее дом в Лос-Анджелесе в 7.30 утра после того, как кто-то из окружения девушки позвонил в службу спасения и рассказал, что Пэрис пыталась убить себя. Как сообщает TMZ, сейчас Пэрис Джексон в стабильном состоянии. Ее выписали из больницы, она находится дома под присмотром близких.

Сама Пэрис, впрочем, уже опровергла новость о собственном суициде. В комментариях под постом TMZ в Твиттере она назвала журналистов лгунами.

Портал TMZ связал ее суицид с событиями последних недель, когда на экраны вышел документальный фильм о педофильских наклонностях ее отца. Герои картины "Покидая Неверлэнд" Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак обвиняют Майкла Джексона в том, что он приставал к ним, когда они были детьми. Пэрис горячо защищала отца и, хотя признавалась, что не смотрела фильм, называла позицию его создателей однобокой. Педофильский скандал больно ударил по всем детям Джексона – по словам семьи, его сыновья Бланкетт и Принс тоже тяжело переживают все происходящее.

Фильм "Покидая Неверлэнд" вышел не в самые легкие для Пэрис времена – в декабре 2018 года она прошла курс лечения в реабилитационной клинике, и только-только пришла в себя. В клинике наследница артиста пыталась избавиться от пристрастия к алкоголю и запрещенным препаратам, пишет "Комсомольская правда".