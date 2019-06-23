Дочь Меладзе ушла от мужа-иностранца

Старшая дочь певца Валерия Меладзе Инга вернулась в Москву после долгих лет жизни за границей.

По словам друзей наследницы Меладзе, отношения супругов изжили себя. Несколько месяцев назад влюбленные решили расстаться. Сама Инга до сих пор не может смириться с мыслью о разрыве и старается не обсуждать эту тему с близкими. "В семье эта тема табу", – подчеркнул информированный источник.

28-летняя дочь певца вышла замуж за марокканского журналиста Нури Вергезе в январе 2017 года. Они познакомились десять лет назад во время учебы в Кембриджской школе, пишут "Дни.ру".

Церемония была очень скромной. На ней присутствовали 16 человек, включая мать Инги и младшую сестру невесты Арину. Валерий Меладзе и средняя сестра Соня пропустили торжество из-за загруженного графика.

В октябре того же года новоиспеченные супруги решили сыграть свадьбу во второй раз. Мероприятие прошло в роскошном пятизвездочном отеле в Марракеше – родине Нури. Родственники из России специально привезли для церемонии большой каравай. Невесту вел к алтарю отец, передает StarHit.

Неизвестно, оформила ли Инга Меладзе официальный развод с мужем, но расставание выглядит окончательным. Девушка вернулась в Москву и уже начала собственный бизнес - создание ювелирных украшений.