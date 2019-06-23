Подписаться
Новости. Общество
20:40, 23 Июня 2019
фото: Инстаграм

Дочь Меладзе ушла от мужа-иностранца

Загрузка...

Старшая дочь певца Валерия Меладзе Инга вернулась в Москву после долгих лет жизни за границей.

По словам друзей наследницы Меладзе, отношения супругов изжили себя. Несколько месяцев назад влюбленные решили расстаться. Сама Инга до сих пор не может смириться с мыслью о разрыве и старается не обсуждать эту тему с близкими. "В семье эта тема табу", – подчеркнул информированный источник.

28-летняя дочь певца вышла замуж за марокканского журналиста Нури Вергезе в январе 2017 года. Они познакомились десять лет назад во время учебы в Кембриджской школе, пишут "Дни.ру".

Церемония была очень скромной. На ней присутствовали 16 человек, включая мать Инги и младшую сестру невесты Арину. Валерий Меладзе и средняя сестра Соня пропустили торжество из-за загруженного графика.

В октябре того же года новоиспеченные супруги решили сыграть свадьбу во второй раз. Мероприятие прошло в роскошном пятизвездочном отеле в Марракеше – родине Нури. Родственники из России специально привезли для церемонии большой каравай. Невесту вел к алтарю отец, передает StarHit.

Неизвестно, оформила ли Инга Меладзе официальный развод с мужем, но расставание выглядит окончательным. Девушка вернулась в Москву и уже начала собственный бизнес - создание ювелирных украшений.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.06.2019, 17:57
Соревнования бодибилдеров 2019 в Петрозаводске
20.06.2019, 09:15
Что не так с делом фермера Шалак?
17.06.2019, 07:15
ФОТО и ВИДЕО: Соревнования бодибилдеров прошли в Петрозаводске
17.06.2019, 13:37
Жертвы приватизации
16.06.2019, 09:01
В соцсетях возмутились подорожавшему проезду в маршрутках Петрозаводска
18.06.2019, 12:46
Обнаружено тело рыбака, пропавшего на Машезере

Аналитика

21.06.2019 15:02
Капитал
Карелия рискует остаться без "Марциальных вод"
Санаторию "Марциальные воды" грозит банкротство на фоне растущих финансово-хозяйственных проблем, нарушений и обысков ФСБ.
В Кремле поняли, что россияне живут тяжело 7
20.06.2019 16:22
Что не так с делом фермера Шалак? 6
20.06.2019 09:15
Академик Орфинский: "Петрозаводск превращают в посмешище!" 9
17.06.2019 15:23
Жертвы приватизации 10
17.06.2019 13:37
Вся аналитика

Чтиво

21.06.2019 13:23
Личное мнение
Пока первое лицо в офисе… 2
Замена политического лидера в современной России – это, как правило, недемократический трансфер, и в регионах, и на уровне всей страны.
"Фестиваль Nord Dance – это событие для всего северо-западного региона"
20.06.2019 14:23
"Дружба уже не так актуальна?" 13
13.06.2019 10:56
Без эмоций
11.06.2019 14:31
архив чтиво

Медиа

Репетиция парада с участием военной техники ко Дню города
22.06.2019 13:24
все фото и видео

Опрос

Поддерживаете ли вы идею установить стелу воинской славы вместо Дерева дружбы?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»