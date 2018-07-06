Дочь встретилась с Дмитриевым в СИЗО и рассказала, как чувствует себя правозащитник

Екатерина Клодт, дочь главы отделения "Мемориала "в Карелии Юрия Дмитриева встретилась с отцом в следственном изоляторе и рассказала о его самочувствии.

"Свидание состоялось! Папа держится молодцом. Передаёт всем привет и благодарит всех за поддержку. Как всегда ни на что не жалуется, только жалеет бесценное время, которое проводит не за работой. Увы, много чего обсудить не смогли (нельзя). Но и без слов понятно, что он очень переживает. Не за себя...", - написала Екатерина Клодт в Facebook.

"Юра у меня молодец!!! Огромный пример Мужества для меня. Я передала все ваши слова поддержки! Глаза излучают свет и надежду, надежду, что всё обязательно будет хорошо", - добавила она.

В отношении Дмитриева 28 июня 2018 года было возбуждено новое уголовное дело по п."б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста"). в этот же день его арестовал суд.

По версии следствия, с 2012 года по 2016 год Дмитриев "совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей несовершеннолетней приемной дочери".

В апреле 2018 года судья Петрозаводского городского суда Марина Носова оправдала его по двум из трех статей, признав виновным лишь в незаконном хранении основных частей оружия. С учетом проведенного под арестом срока ему было назначено наказание в виде ограничения свободы на 3 месяца. В июне Верховный суд Карелии направил уголовное дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Ранее Дмитриев был арестован по делу о детской порнографии в декабре 2016 года, а в январе 2018 года отпущен под подписку о невыезде. Виновным он себя не признал. Уголовное дело вызвало широкий общественный резонанс.