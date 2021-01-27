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Дочка Юлии Началовой рассказала о последней встрече с мамой

Новости. Общество
23:30, 27 Января 2021
фото: © instagram.com/julianachalova
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Дочь певицы Юлии Началовой Вера в шоу "Док-ток" рассказала о последней встрече с мамой.

По словам 14-летней Веры, она виделась с матерью 7 марта 2019 года.

"У меня был концерт в школе, но мама не смогла приехать, поскольку у нее очень сильно болела нога. Потом мы приехали, подарили с бабушкой цветы. Мама мне пожелала тогда много всего хорошего", – поделилась Вера.

Как пишет "Газета.ru", о смерти Началовой Вера узнала во время заграничной поездки, в которую отправилась с одноклассниками. Сейчас она живет с бабушкой и дедушкой, но часто видится с родным отцом – спортсменом Евгением Алдониным.

Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года. Причиной смерти певицы врачи назвали острую сердечную недостаточность, вызванную заражением крови и отказом внутренних органов. 31 января 2021 года артистке исполнилось бы 40 лет.

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