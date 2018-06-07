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Новости. Общество
21:05, 07 Июня 2018

Договоры долевого строительства перестанут заключаться с 1 июля 2019 года

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Правительство приняло решение прекратить с 1 июля 2019 года заключать с гражданами договоры долевого строительства и привлекать средства на жилищное строительство исключительно через банки.

"Мы должны, в конце концов, выйти на цивилизованные способы жилищного строительства без привлечения средств граждан", - сказал Путин в ходе "Прямой линии" в четверг, отвечая на вопросы обманутых дольщиков, передает "Интерфакс".

Вместе с тем президент отметил, что "если мы сейчас резко сделаем шаги в направлении уменьшения привлечения средств граждан, то столкнемся с несколькими проблемами: получим еще больше претензий граждан, потому что будет невозможно достроить начатое, и резко снизим объемы строительства в целом".

"Поэтому у нас принято решение с 1 июля 2019 года прекратить заключать новые договоры долевого строительства и привлекать средства исключительно через систему финансовых учреждений, через банки, для этих целей", - сказал Путин.

В свою очередь министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, с которым президент связался по видеосвязи, сообщил, что соответствующие поправки в законодательство должны быть приняты Госдумой 27 июня.

Он пояснил, что новый механизм "позволит использовать деньги дольщиков, но при этом максимально их сохранить, не устраивать пирамид, которые мы на сегодняшний день имеем".

"Это позволит очистить рынок и приступить к осуществлению амбициозной задачи - строить 120 млн кв. м жилья в год", - подчеркнул Якушев.

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