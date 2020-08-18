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Доход пресс-секретаря главы Карелии в прошлом году превысил 1,6 миллиона рублей

Новости. Общество
16:12, 19 Августа 2020
фото: © страница Вконтакте пресс-секретаря Главы Карелии Марины Кабатюк
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Прошлогодний доход начальника управления губернаторской пресс-службы достиг почти двух миллионов.

Доход пресс-секретаря главы Карелии Марины Кабатюк в прошлом году составил более 1 миллиона 654 тысяч рублей. Такие данные опубликованы на официальном сервере органов государственной власти республики вместе с отчетами о доходах других карельских чиновников. В собственности губернаторского пресс-секретаря – внедорожник Mitsubishi ASХ, она также является совладелицей жилого дома площадью 182,2 квадратных метра, земельного участка площадью 735 квадратных метров и квартиры площадью 36 квадратных метров.

Между тем прошлогодний доход коллеги Марины Кабатюк – начальника управления пресс-службы главы Карелии Ивана Степанова – почти достиг двух миллионов. Он составил свыше 1 миллиона 980 тысяч рублей. Господину Степанову принадлежат две машины – Peugeot 4008 и Nissan Almera. Кроме того, он является совладельцем жилого дома площадью 334,9 квадратных метра и земельного участка площадью 1050 метров.   

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Комментарии

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Клим
2020-08-19 16:33:25
Не многовато ли для говорящих голов ?
zanoza
2020-08-19 16:27:26
Секретарь он и есть секретарь, хоть и с приставкой пресс :)
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