Доход прокурора Карелии в 2018 году составил почти 5 миллионов рублей

Руководство надзорного ведомства обнародовало сведения о своих доходах и имуществе.

Доход прокурора Карелии Карена Габриеляна в 2018 году составил более 4 миллионов 917 тысяч рублей. Такие данные опубликованы на официальном сайте республиканской прокуратуры.

По сравнению с предыдущим годом доход руководителя надзорного ведомства уменьшился на 1,2 миллиона. Правда, произошло это не из-за сокращения денежного содержания карельского прокурора, а из-за того, что в 2017 году он задекларировал более высокую сумму после реализации принадлежавшей ему квартиры.

Сейчас у Карена Габриеляна нет собственного жилья. Как следует из данных, опубликованных на сайте надзорного ведомства, прокурор республики владеет лишь внедорожником "Фольксваген Туарег". Однако в пользовании Габриеляна и его супруги находится квартира общей площадью 104,5 квадратных метров.