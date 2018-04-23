Доход Валентины Пивненко составил 7,2 млн рублей

Депутат Госдумы от Карелии Валентина Пивненко задекларировала годовой доход за 2017 год более 7 млн рублей.

Как указано в декларации парламентария, Валентина Пивненко заработала 7 млн 202 тыс. 345 рублей 37 копеек. В 2016 году она задекларировала доход в 7 млн 36 тыс. 990 рублей 59 копеек.

В ее собственности земельный участок площадью 2535 кв.м, дом площадью 103,50 кв.м., квартира 137,30 кв.м, два гаража общей площадью 64,6 кв.м., а также баня 45 кв.м.

Ее супруг в прошлом году заработал 257 тыс 94 рубля 56 копеек.