Доход Валентины Пивненко составил 7,2 млн рублей

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Депутат Госдумы от Карелии Валентина Пивненко задекларировала годовой доход за 2017 год более 7 млн рублей.
Как указано в декларации парламентария, Валентина Пивненко заработала 7 млн 202 тыс. 345 рублей 37 копеек. В 2016 году она задекларировала доход в 7 млн 36 тыс. 990 рублей 59 копеек.
В ее собственности земельный участок площадью 2535 кв.м, дом площадью 103,50 кв.м., квартира 137,30 кв.м, два гаража общей площадью 64,6 кв.м., а также баня 45 кв.м.
Ее супруг в прошлом году заработал 257 тыс 94 рубля 56 копеек.
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