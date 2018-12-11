Доходы бюджета Карелии выросли на 6,1 млрд рублей

Поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Карелии без учета федеральной помощи за 11 месяцев 2018 года превысили 24,1 млрд рублей.

По данным Минфина Карелии, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года это больше на 33,9%, или на 6,1 млрд рублей, сообщают "Вести Карелии".

Рост собственных доходов бюджета на 92% обеспечен за счет поступления налоговых доходов, из которых 80% составляет прирост по налогу на прибыль организаций и налогу на доходы физических лиц.

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