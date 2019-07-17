Доходы бюджета Карелии выросли почти на 8%, сообщают эксперты

Эксперты РИА Рейтинг поместили Карелию на 18 место в списке российских регионов по динамике доходов бюджета.

Агентство РИА Рейтинг опубликовало информацию о темпах роста доходов бюджетов российских регионов. Эксперты проанализировали динамику доходов бюджетов субъектов страны в январе-мае текущего года. Карелия оказалась в рейтинге на 18 месте.

Доходы бюджета Карелии на 1 июня этого года по сравнению с прошлым июнем выросли на 7,9%.

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