Доходы бюджета Карелии выросли почти на 8%, сообщают эксперты

Новости по теме
Загрузка...
Эксперты РИА Рейтинг поместили Карелию на 18 место в списке российских регионов по динамике доходов бюджета.
Агентство РИА Рейтинг опубликовало информацию о темпах роста доходов бюджетов российских регионов. Эксперты проанализировали динамику доходов бюджетов субъектов страны в январе-мае текущего года. Карелия оказалась в рейтинге на 18 месте.
Доходы бюджета Карелии на 1 июня этого года по сравнению с прошлым июнем выросли на 7,9%.
Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
10.07.2019, 15:42
12.07.2019, 14:56
11.07.2019, 15:34
11.07.2019, 14:03
16.07.2019, 17:44
11.07.2019, 21:30
Аналитика
16.07.2019 13:09
Обществоведение
Обезлюдивание республики не смогут остановить даже мигранты.
15.07.2019 12:54
11.07.2019 14:27
11.07.2019 14:03
09.07.2019 12:08
Чтиво
16.07.2019 11:19
Без политики
"Stadtwerke Tubingen" и "РКС-Петрозаводск": о том, как работают предприятия коммунальной сферы в городах-побратимах
"РКС-Петрозаводск" и жилищно-коммунальная служба Тюбингена "Stadtwerke Tubingen" (SWT) сотрудничают уже давно, с 1993 года.
12.07.2019 14:56
10.07.2019 13:51
09.07.2019 09:22
Медиа
15.07.2019 13:15
Опрос
У вас есть кредит?
Комментарии