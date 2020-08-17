Доходы главы Карелии выросли в прошлом году на 1,6 миллиона рублей

От сдачи в аренду своей квартиры губернатор получил около 2,4 миллиона.

Глава Карелии Артур Парфенчиков опубликовал 18 августа данные о своих доходах за 2019 год. Их общая сумма достигла 9,9 миллиона рублей – как указано на губернаторской странице на официальном сервере органов республиканской власти, с учетом поступлений от сдачи в аренду квартиры Парфенчикова, которые составили 2,4 миллиона. По сравнению с 2018 годом доходы главы Карелии выросли на 1,6 миллиона.

В собственности Артура Парфенчикова по-прежнему находятся две квартиры площадью 159,3 и 102,9 квадратных метров. Кроме того, карельский губернатор является совладельцем земельного участка площадью 700 квадратных метров и дачного дома площадью 50 квадратных метров.

Ранее "Столица на Онего" сообщала, что сведения о доходах главы Карелии не опубликованы в установленный срок. Владимир Путин подписал указ о переносе до 1 августа сроков представления сведений о доходах российских чиновников из-за пандемии. После проверки деклараций эти сведения публикуются на официальных сайтах органов власти в течение двух недель. Но, как уточнили в правительстве Карелии, согласно приказу Минтруда РФ, данные о доходах должны быть опубликованы в течение 14 рабочих дней. В результате глава Карелии не нарушил действующее законодательство.