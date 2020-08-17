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Доходы главы Карелии выросли в прошлом году на 1,6 миллиона рублей

Новости. Политика
10:34, 18 Августа 2020
фото: © ИА "Республика"
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От сдачи в аренду своей квартиры губернатор получил около 2,4 миллиона.

Глава Карелии Артур Парфенчиков опубликовал 18 августа данные о своих доходах за 2019 год. Их общая сумма достигла 9,9 миллиона рублей – как указано на губернаторской странице на официальном сервере органов республиканской власти, с учетом поступлений от сдачи в аренду квартиры Парфенчикова, которые составили 2,4 миллиона. По сравнению с 2018 годом доходы главы Карелии выросли на 1,6 миллиона.

В собственности Артура Парфенчикова по-прежнему находятся две квартиры площадью 159,3 и 102,9 квадратных метров. Кроме того, карельский губернатор является совладельцем земельного участка площадью 700 квадратных метров и дачного дома площадью 50 квадратных метров.  

Ранее "Столица на Онего" сообщала, что сведения о доходах главы Карелии не опубликованы в установленный срок. Владимир Путин подписал указ о переносе до 1 августа сроков представления сведений о доходах российских чиновников из-за пандемии. После проверки деклараций эти сведения публикуются на официальных сайтах органов власти в течение двух недель. Но, как уточнили в правительстве Карелии, согласно приказу Минтруда РФ, данные о доходах должны быть опубликованы в течение 14 рабочих дней. В результате глава Карелии не нарушил действующее законодательство.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2020-08-18 11:26:31
«Уходи!» — закричали из толпы рабочих.

«Отвечаю вам на этот вопрос — можете еще покричать!» — заявил президент.
zanoza
2020-08-18 11:24:13
Во всём мире чиновники высших рангов декларируют свои расходы, именно по расходам можно определить реальный доход чиновника. Хотя в этом году отчитываться госслужащие самого высокого ранга должны были и о расходах, шоу с разоблачением не получилось. Ни один из представителей верхнего эшелона власти о расходах не отчитался. И не потому, что не имел. Просто по закону, докладывать о своих приобретениях слуги народа должны лишь в том случае, если на приобретение чего-либо они потратят больше, чем заработают совместно с супругой за три года. Имея приличные заработки, наши чиновники могут себе позволить дорогостоящие покупки, не выходя за установленный лимит. Поэтому от всех этих публикаций сильно попахивает формализмом.
Вася
2020-08-18 11:18:58
С коленей Киру поднял.
обыватель
2020-08-18 11:16:35
В 2015 году глава Карелии заработал 2 миллиона 132 тысяч 879 рубля, что на 155 тысяч рублей больше уровня 2014 года.
Два миллиона тридцать тысяч заработал в 2010 году губернатор Карелии Андрей Нелидов.
Предыдущие губернаторы просто отдыхают .
Изя
2020-08-18 11:04:38
Нехило пристроился (((( :)
кир
2020-08-18 11:01:51
Сдавать квартиру - это мелко и топорно.
Гость
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