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Сведения о доходах главы Карелии не опубликованы в установленный срок

Новости. Общество
10:48, 17 Августа 2020
фото: © Столица на Онего
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Согласно закону, крайний срок публикации информации о доходах истек 15 августа.

В субботу, 15 августа, на официальных сайтах органов власти были опубликованы сведения о доходах чиновников: отчитались депутаты Госдумы, члены Совфеда, президент России и премьер-министр. 

Также о доходах за 2019 год отчитались и региональные чиновники.

А декларация главы Карелии Артура Парфенчикова все еще не опубликована. Как сообщили в  пресс-службе правительства, в ближайшее время информация появится на сайте. 

Напомним,  Владимир Путин подписал указ о переносе до 1 августа сроков представления сведений о доходах российских чиновников. Это было связано с переходом многих сотрудников на удаленную работу в режиме самоизоляции из-за угрозы коронавируса. Согласно действующему законодательству, чиновники федерального уровня и члены парламента обязаны отчитываться о доходах, расходах и имуществе ежегодно. После проверки деклараций эти сведения публикуются на официальных сайтах органов власти в течение двух недель.

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Комментарии

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Изя
2020-08-17 10:50:40
Чего то темнит . видно есть что скрывать ))))) :)
Гость
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