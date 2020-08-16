Сведения о доходах главы Карелии не опубликованы в установленный срок

Согласно закону, крайний срок публикации информации о доходах истек 15 августа.

В субботу, 15 августа, на официальных сайтах органов власти были опубликованы сведения о доходах чиновников: отчитались депутаты Госдумы, члены Совфеда, президент России и премьер-министр.

Также о доходах за 2019 год отчитались и региональные чиновники.



А декларация главы Карелии Артура Парфенчикова все еще не опубликована. Как сообщили в пресс-службе правительства, в ближайшее время информация появится на сайте.

Напомним, Владимир Путин подписал указ о переносе до 1 августа сроков представления сведений о доходах российских чиновников. Это было связано с переходом многих сотрудников на удаленную работу в режиме самоизоляции из-за угрозы коронавируса. Согласно действующему законодательству, чиновники федерального уровня и члены парламента обязаны отчитываться о доходах, расходах и имуществе ежегодно. После проверки деклараций эти сведения публикуются на официальных сайтах органов власти в течение двух недель.