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Новости. Общество
23:30, 25 Июня 2019
фото: Pixabay

Доказана полезность обсуждений секса

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Предполагается, что они повышают качество интимных отношений.

Группа исследователей, представляющих Техасский университет, выяснили, что паре следует обсуждать свою сексуальную жизнь. По мнению специалистов, подобные разговоры не убивают романтику, как опасаются некоторые люди, а позволяет получить от интимных отношений максимальное удовольствие, пишет "Московский комсомолец".

Специалисты обобщили результаты 48 научных работ, опубликованных ранее, в которых в совокупности приняли участие более 12 тысяч человек. Ученых интересовало, как обстояла ситуация в сексуальной сфере у различных людей: как часто люди хотели секса, насколько сильным было их возбуждение как с психологической, так и с физической точки зрения, были ли половые акты болезненными и достигали ли оба партнера оргазма.

Как оказалось, разговоры о сексе были связаны с более удовлетворительной сексуальной жизнью в целом, а также с увеличением вероятности оргазма во время каждого соития. Особенно заметно эти тенденции прослеживались у женщин, хотя от разговоров на интимные темы выигрывали оба партнера. Ученые также обратили внимание на то, что разговоры о сексе часто сопровождались большим удовольствием от секса у пар, состоящих в браке.

Специалисты отмечают, что зависимость зачастую была очевидной, но не слишком значительной, так что едва ли сами по себе разговоры о сексе являются залогом хорошей интимной жизни.

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