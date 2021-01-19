Доктор назвал главные причины возникновения рака

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал об основных причинах развития различных видов рака.

В первую очередь, напомнил он, онкологические заболевания провоцируют канцерогены. Самый распространенный из них — табачный дым. Об этом сообщает РИА Новости.

"Это сорок процентов всей онкологии, всех раков. Считай, каждый второй получил рак от контакта с табаком. Это либо курильщик, либо вторичный курильщик, либо человек, вокруг которого курят. <…> В табачном дыме содержится около 700 канцерогенов", — отметил Мясников.

Среди продуктов-канцерогенов медик назвал шпроты и пережаренное растительное масло.

"На самом деле, мы знаем канцерогены с питанием. Это копченое, жареное, соленое. Соль официально признана канцерогеном для рака желудка. <…> Колбасы, беконы, сосиски, сардельки официально находятся в списке канцерогенов, вызывающих рак не только желудка, но и многих органов", — объяснил он.

Канцерогены также содержатся в строительных материалах. Речь идет о радоне, свинце и различных разновидностях лака. А абсест, по словам Мясникова, ответственен за развитие рака легких у сотен тысяч людей.

К факторам развития онкологических заболеваний специалист также отнес отсутствие физической активности и инфекции: так, гепатиты B и C вызывают рак печени, вирус папилломы человека — рак шейки матки, хеликобактер пилори — рак желудка. Кроме того, рак груди у женщин и мужчин может провоцировать алкоголь.