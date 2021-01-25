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Доктор рассказал, почему кальян вреднее сигарет

Новости. Общество
21:30, 25 Января 2021
фото: © Vershinin89/Shutterstock/FOTODOM
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Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в эфире телеканала "Россия 1", что кальян вреднее сигарет.

По его словам, многие заблуждаются, считая использование этого прибора безопасным способом курения, сообщает РИА Новости.

"На самом деле, когда мы курим кальян, мы вдыхаем вредных веществ ровно столько, сколько если бы мы курили полторы пачки сигарет", — пояснил Мясников.

Врач уточнил, что курение кальяна может стать причиной возникновения рака легких из-за вдыхания мелкодисперсных частиц дыма.

"Мы вдыхаем микрочастицы сгорания вместе с дымом, и в легких происходит микроожог на протяжении (затяжки. — Прим. ред.), что потом может провоцировать рак легкого", — рассказал он.

Мясников добавил, что безопасной формы курения не существует, даже трубки и сигары — фактор риска для развития рака полости рта.

 

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