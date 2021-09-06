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Документальный фильм о Русском Севере снимают в Карелии

Новости. Культура
18:00, 07 Сентября 2021
фото: © Правительство Карелии

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Закончить работу над фильмом «Ключи от Карелии», его создатели планируют в следующем году.

В июне 2021 года в нашей республике начались съемки фильма «Ключи от Карелии». В минувший понедельник, 6 сентября, глава республики Артур Парфенчиков встретился с автором сценария и режиссером фильма Дарией да Консейсао, которая рассказала о замысле картины и о процессе работы над ней. Об этом сообщается на сайте правительства.

Карелия привлекла режиссера тем, что это один из самых живописных регионов России, а также — форпост ее истории, связанный с русским православием, императорской семьей Романовых, многими видными деятелями русской культуры.

Летом прошла первая из трех запланированных киноэкспедиций. Съемочная группа побывала в Заонежье, сумев охватить подробно большую территорию, засняв природу, архитектуру и героев фильма в разных погодных условиях. Предваряли экспедицию в Заонежье эксклюзивные съемки в Академии живописи и ваяния Ильи Глазунова, где ректор академии — Народный художник России Иван Глазунов и предстоятель старообрядческой церкви России Владыка Корнилий дали интервью режиссеру.

«В нашем фильме документальное повествование гармонично переплетается с анимационными вкраплениями, переносящими нас в иное, будто былинное прочтение русской истории. Анимационный язык очень выразителен и соответствует поэтичности русского Севера. Музыкальная ткань фильма не менее самобытна. Карелия — колыбель диаметрально противоположных культур, с которыми мы будем знакомиться через яркие музыкальные образы», — сказала Дария Да Консейсао.

Проект получил поддержку Министерства культуры России, которое финансирует съемки, фонда «Древо Жизни» и телеканала «СПАС». Закончить работу над фильмом его создатели планируют в следующем году.

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